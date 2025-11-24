CBS: США и Украина обсуждают возможный визит Зеленского в Вашингтон

Власти США и Украины обсуждают возможность визита Владимира Зеленского на этой неделе в Вашингтон, сообщил CBS News со ссылкой на американских и украинских чиновников. Темой потенциальных переговоров может стать мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

По словам собеседников телеканала, поездка президента Украины состоится только в том случае, если переговоры американских и украинских чиновников в Женеве пройдут успешно. Еще один возможный результат встречи в Швейцарии — поездка министра армии США Дэниела Дрисколла в Россию или встреча с российскими официальными лицами в другом месте.

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров в Женеве заявил, что они стали самыми результативными за все время. На пресс-конференции он также не исключил, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ближайшее время могут провести телефонный разговор.

