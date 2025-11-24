Reuters узнало детали контрпредложения Евросоюза к мирному плану США по Украине

Европейские страны разработали скорректированную версию мирного плана по Украине, пишет Reuters. Документ, с которым ознакомилось агентство Reuters, содержит 28 пунктов. Версия европейского плана, которую публиковал The Telegraph, содержит 24 пункта.

Согласно публикации Reuters, европейский план предусматривает ограничение численности ВСУ до 800 тыс. военнослужащих в мирное время. Обсуждение территориальных вопросов предлагается начать с переговоров от текущей линии соприкосновения.

Европейский план, как пишет агентство, также предполагает сохранение российских активов до полного возмещения Россией ущерба Украине. Кроме того, страны Европы также допускают возвращение России в состав G8 после завершения конфликта.

Возможную версию мирного плана, которую разработали США, 20 ноября опубликовали издание Axios и украинский депутат Алексей Гончаренко. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что обсуждение условий соглашения идет в том числе с ЕС и НАТО. Российской стороне, по его словам, только предстоит высказать свою позицию по поводу предложенного плана.