Главные новости за 22 ноября. Кавказ

В Республике Дагестан суд удовлетворил административное заявление Генеральной прокуратуры – признал экстремистами бывшего депутата Госдумы иноагента Магомеда Гаджиева и трех членов его семьи, их активы обратили в доход государства.

На Ставрополье Арбитражный суд признал правомерность краевого Управления Федеральной антимонопольной службы, отстранившего от участия в торгах компанию, которая нарушила закон о закупках 44-ФЗ. В заявке участник указал незарегистрированный в России товарный знак.

В Республике Дагестан депутаты Буйнакского района отправили в отставку главу местной администрации Уллубия Ханмурзаева. Основанием для вынесения вопроса о прекращении полномочий главы стал тот факт, что в течение трех месяцев господин Ханмурзаев не исполняет свои обязанности.

В магазинах Ставропольского края сотрудники Федеральной таможенной службы РФ выявили и изъяли более 12 тыс. единиц контрафактной и немаркированной продукции на общую сумму 25 млн рублей. По данным ФТС, среди изъятых товаров есть одежда, сумки, парфюмерия, телефоны и аксессуары.

В городе Ипатово завершили ремонт трех участков автомобильных дорог общей протяженностью почти пять километров. Общая стоимость работ составила 119 млн рублей. Финансирование осуществлялось из краевого и местного бюджетов.