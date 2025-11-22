На Ставрополье три участка автодорог отремонтировали за 119 млн рублей

В городе Ипатово Ставропольского края завершили ремонт трех участков автомобильных дорог общей протяженностью почти пять км. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Здесь уточнили, что общая стоимость работ 119 млн руб. Финансирование осуществлялось из краевого и местного бюджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе, новую «дорожную одежду» получили в Ипатова три улицы — Бакинская, Орджоникидзе и Чонгарская. Обновили не только покрытие проезжей части и разметку, но и тротуары. Кроме того, специалисты установили дорожные знаки и ограждения, оборудовали автобусные остановки и парковки.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», 20 ноября губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на площадке Центра управления регионом проводил прямую линию с жителями. Среди других важных вопросов глава края отметил и необходимость ремонта местных автодорог. В частности, по поручению губернатора будут обновлены магистрали в с. Арзгир Арзгирского округа и поселке Первомайском Новоалександровского округа.

Ефим Мартов