В Ставропольском крае участника сняли с торгов из-за неверного указания бренда

На Ставрополье Арбитражный суд признал правомерность краевого Управления Федеральной антимонопольной службы, отстранившего от участия в торгах компанию, которая нарушила закон о закупках 44-ФЗ. Об этом сообщает интернет-издание «Победа 26» со ссылкой на УФАС региона. В заявке участник указал незарегистрированный в России товарный знак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В заявке на участие в торгах поставщик указал не бренд AGILENT, а название компании-производителя Agilent Technologies. Это и стало причиной отклонения заявки, так как в этом виде марка не значится в Государственном реестре товарных знаков Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников краевого УФАС, указание незарегистрированного в РФ товарного знака не позволяет обеспечить создает неравные условия, так как другие поставщики могут быть введены в заблуждение или лишены возможности предложить эквивалентный товар.

Ефим Мартов