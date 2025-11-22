На Ставрополье выявили контрафакт и немаркированные товары на 25 млн рублей

В магазинах Ставропольского края сотрудники Федеральной таможенной службы РФ выявили и изъяли более 12 тыс. единиц контрафактной и немаркированной продукции на общую сумму 25 млн руб. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на специалистов ФТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным ФТС, среди изъятых товаров есть одежда, сумки, парфюмерия, телефоны и аксессуары. «Службой таможенного контроля после выпуска товаров во взаимодействии с контролирующими органами пресечена деятельность ряда торговых точек, осуществлявших оборот немаркированных товаров и контрафактной продукции. Мероприятия прошли в Ставрополе, Минеральных Водах и поселке Иноземцево, — говорится в сообщении. — Партии изъятых мобильных телефонов направлены на экспертизу для установления рыночной стоимости и дальнейшей проверки законности их ввоза на территорию страны».

Сейчас идут контрольные проверки по всем выявленным фактам незаконной торговли. В случае подтверждения нарушений будет принято решение о возбуждении уголовных и административных дел.

Владимир Андреев