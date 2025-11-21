Главные новости за 21 ноября. Кавказ

Верховный суд Дагестана подтвердил решение о признании недействительным договора аренды земельного участка в селе Карагас, который нарушал права ногайского народа на ведение традиционного образа жизни на исконных территориях.

Суда приняты ранее судимого 62-летнего жителя села Красногвардейское к восьми месяцам колонии-поселении за осквернение символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Новые тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте Ставропольского края вступили в силу с 21 ноября 2025 года.

С декабря авиакомпания «Азимут» начнет выполнять регулярные рейсы по направлениям Махачкала — Джидда (два раза в неделю) и Минеральные Воды — Джидда (один раз в неделю). Время в пути составит от 4 до 4,5 часов.

В отношении первого заместителя директора и заместителя директора по капитальному ремонту бюджетного учреждения Ставропольского края возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Их подозревают в завышении цен на спецтехнику на торгах.