Из Махачкалы и Минвод в Саудовскую Аравию отправятся регулярные авиарейсы

В Джидду (Саудовская Аравия) из Махачкалы 3 декабря отправится первый регулярный рейс авиакомпании «Азимут». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С декабря авиакомпания «Азимут» начнет выполнять регулярные рейсы по направлениям Махачкала — Джидда (два раза в неделю) и Минеральные Воды — Джидда (один раз в неделю). Время в пути составит от 4 до 4,5 часов.

В сотрудничестве с ООО «Национальная Хадж Компания» авиакомпания предлагает пассажирам возможность посетить мусульманские святыни.

«Азимут» базируется в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 19 самолетов Superjet 100.

Наталья Белоштейн