Жителя Ставрополья отправили в колонию-поселение за осквернение Братской могилы

Суда приговорил ранее судимому 62-летнему жителю села Красногвардейское к восьми месяцам колонии-поселении за осквернение символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В селе Красногвардейском, у мемориала «Братская могила советских воинов, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войн», мужчина совершил акт вандализма, осквернив символ воинской славы России и проявив неуважение к памяти защитников Родины.

В ходе расследования фигурант полностью признал свою вину и выразил искреннее раскаяние в содеянном.

Наталья Белоштейн