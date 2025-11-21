Верховный суд Дагестана отменил аренду земель ногайского народа

Верховный суд Дагестана подтвердил решение о признании недействительным договора аренды земельного участка в селе Карагас, который нарушал права ногайского народа на ведение традиционного образа жизни на исконных территориях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Ногайцы включены в перечень коренных малочисленных народов Дагестана, входящий в Единый список коренных малочисленных народов России. Представители общины подали иск с требованием защитить права малочисленного народа и аннулировать соглашение об аренде земли, переданной в пользование по итогам торгов. Заявители указали, что территория находится на родовых землях ногайского народа, где члены общины и жители поселения столетиями вели привычный уклад жизни и разводили скот. Долгосрочная передача участка в аренду ущемила их законные интересы.

В октябре 2024 года Ногайский районный суд удовлетворил требования и признал арендное соглашение и связанные операции недействительными. Арендатор обжаловал вердикт, но Верховный суд республики при апелляционном рассмотрении учел аргументы общины о незаконной передаче в долгосрочное пользование спорных участков. Решение суда первой инстанции было подтверждено, земля должна вернуться муниципалитету.

Константин Соловьев