На Ставрополье двух чиновников заподозрили в превышении полномочий при торгах

В отношении первого заместителя директора и заместителя директора по капитальному ремонту бюджетного учреждения Ставропольского края возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Их подозревают в завышении цен на спецтехнику на торгах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2024 году при организации закупки трех единиц дорогостоящей специализированной техники чиновники подделали коммерческие предложения, чтобы завысить стоимость товаров.

В результате незаконных действий федеральному бюджету причинен ущерб на 5,7 млн руб.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ставропольского края.

Наталья Белоштейн