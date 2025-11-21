В Ставропольском крае повысили тарифы на муниципальный транспорт с 21 ноября

Новые тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте Ставропольского края вступили в силу с 21 ноября 2025 года. Решение о повышении подписал заместитель председателя региональной тарифной комиссии Евгений Котов.

Фото: Станислав Маслаков

Тарифы являются предельными, то есть в течение 2025 года они не будут превышены. В городах Пятигорск и Ставрополь тарифы повышены на муниципальные маршруты. В Пятигорске проезд в трамвае теперь стоит 45 руб. 27 коп. — последний раз цены там менялись в феврале 2024 года. В Ставрополе увеличили стоимость проезда в муниципальном транспорте категории «М3» — автобусах и троллейбусах вместимостью более восьми человек — теперь поездка обойдется в 40 руб. 04 коп. Последнее повышение в Ставрополе фиксировалось в июне 2023 года. Тарифы регулируются для муниципальных предприятий, частные перевозчики устанавливают свои цены самостоятельно.

В ноябре заметно выросли цены на ряде автобусных маршрутов краевого центра. Так, с 27 ноября проезд в автобусе №27м подорожает до 55 руб. Уже в середине ноября увеличили цены по 11 маршрутам: от 40 руб. на маршрутах №31М, №88, №4, №8 до 70 руб. на дачном маршруте №24. Это вдвое выше, чем тарифы начала 2025 года, когда средняя стоимость составляла около 25–30 рублей. Причина роста — удорожание топлива, запчастей и затрат на техобслуживание. В Кисловодске стоимость проезда в автобусах с начала ноября выросла с 30 до 35 руб., что также объяснили ростом расходов на эксплуатацию транспорта.

Власти региона связывают повышение тарифов с необходимостью компенсировать подорожание топлива и ремонтных работ, сохраняя при этом предельный уровень ставок для муниципального транспорта. При этом рост тарифов вызывает определенное социальное напряжение, так как доходы населения остаются на прежнем уровне, а расходы на проезд ощутимо выросли. Чиновники отмечают, что частные перевозчики регулируют цены самостоятельно, что создает дополнительную неоднородность тарифной сетки в крае.

Станислав Маслаков