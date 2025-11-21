Главные новости к утру 21 ноября

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал список из 28 пунктов «мирного плана Трампа».

США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет «мирный план» до 27 ноября, после чего документ передадут Москве, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что Москва не видит «подлинного желания» Киева обсуждать ключевые аспекты урегулирования конфликта.

The Washington Post и украинские СМИ узнали, что Владимир Зеленский решил не увольнять главу своего офиса Андрея Ермака из-за коррупционного скандала.

В результате налета БПЛА на Ростовскую область повреждена опора ЛЭП, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Более 200 домов временно оставались без света.

Жителя Камчатки приговорили к 18 годам лишения свободы за подготовку терактов против военнослужащих.