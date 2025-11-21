Опора ЛЭП повреждена в результате налета БПЛА на Ростовскую область

Опора ЛЭП повреждена в результате налета БПЛА на Чертковский район Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Без света остались более 200 домов.

Как уточнил господин Слюсарь, поврежденная ЛЭП находится вблизи хутора Нагибин. Возникший на месте пожар потушен на площади 4 кв. м. В настоящий момент подача электричества в дома возобновилась.

Губернатор добавил, что беспилотники были уничтожены в Чертковском и Шолоховском районах региона. Пострадавших нет. Силы ПВО продолжают отражать налет беспилотников, уточнил Юрий Слюсарь.