Небензя: Россия не видит подлинного желания Украины обсудить решение конфликта

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не видит «подлинного желания» Украины обсудить ключевые положения решения конфликта.

«Подлинного желания Киева сесть за стол переговоров для того, чтобы обсудить ключевые аспекты решения украинского кризиса, мы не видим»,— сказал он на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на сайте организации).

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Джулия Дэвис заявила, что американская делегация провела «исключительно конструктивные переговоры» с властями Украины. Об этом она написала по итогам встречи украинского президента Владимира Зеленского с министром армии США Дэном Дрисколлом. Как пишет Axios со ссылкой на источник, Владимир Зеленский и Дэниел Дрисколл договорились о подписании мирного плана «в сжатые сроки».