Зеленский решил не увольнять Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией «Слуга народа», на которой дал понять, что не собирается увольнять главу своего офиса Андрея Ермака, пишут Hromadske и «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Зеленский сказал, что вопрос кадров в офисе президента — это ответственность президента и дал понять, что отставки Ермака не будет»,— приводит слова одного из участников встречи «Украинская правда».

По информации издания, на встрече также обсуждался вопрос назначения новых министров. Владимир Зеленский посоветовал депутатам предлагать возможные кандидатуры премьер-министру Юлии Свириденко.

The Washington Post со ссылкой на источники уточняет, что к отставке высокопоставленных украинских чиновников Владимира Зеленского призывали как его союзники, так и оппоненты. Они считают, что их увольнение необходимо для восстановления общественного доверия после коррупционного скандала.

В начале ноября на Украине началось расследование о хищениях в компании «Энергоатом». Обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Оппозиционные партии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» потребовали отставки кабинета министров, увольнения Андрея Ермака и формирования «правительства национального спасения». 19 ноября Верховная Рада отправила в отставку министра энергетики страны Светланы Гринчук и Германа Галущенко, который с июля возглавлял министерство юстиции. Тимур Миндич покинул Украину.