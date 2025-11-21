Жителя Камчатки приговорили к 18 годам за подготовку терактов

Тихоокеанский флотский военный суд приговорил 37-летнего жителя Камчатского края к 18 годам лишения свободы за подготовку терактов против военнослужащих, сообщило «Ъ» управление ФСБ по региону. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Ему также запретили в течение двух лет «заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов» в интернете.

Как уточнило УФСБ, жителя Камчатки признали виновным в участии в террористической организации, прохождении обучения для совершения теракта и сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе.

По версии следствия, в 2024 году мужчина вступил в украинскую организацию, признанную в России террористической. В Telegram он связался с куратором, после чего создал пропагандистский видеоролик. «В дальнейшем, планируя теракты против российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, гражданин получил и изучил инструкцию по изготовлению взрывного устройства»,— написано в пресс-релизе УФСБ.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ», что мужчина сотрудничал с «Русским добровольческим корпусом» (признан террористическим и запрещен в РФ).

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский