Украинский депутат Гончаренко опубликовал «мирный план Трампа»
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал перечень из 28 пунктов, в которых описываются условия заключения мира и постконфликтного урегулирования на Украине. Депутат утверждает, что это и есть новый мирный план президента США Дональда Трампа.
Документ состоит из 28 пунктов и включает в себя пункты о территориальных вопросах, безопасности Украины и ее восстановлении, а также смягчения санкций в отношении России.
Ниже приводим перечень описанных в документе условий в переводе на русский язык.
Безопасность и политический статус Украины:
- Подтверждение суверенитета Украины;
- Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями.
- Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает отсутствие членства Украины навсегда;
- ВСУ ограничивают численность военнослужащих до 600 тыс.;
- Украина остается безъядерным государством.
Территориальные вопросы:
- Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими;
- Херсон и Запорожье — заморозка по линии соприкосновения;
- Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто;
- Обе стороны обязуются не менять границы силой.
Военные договоренности
- НАТО не размещает войска в Украине;
- Истребители НАТО размещаются в Польше;
- Диалог по безопасности между США-НАТО-РФ, создание американо-российской рабочей группы;
- Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.
Экономический блок и восстановление Украины
- США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины;
- $100 млрд замороженных российских активов идут на восстановление Украины; США получают 50% прибыли;
- Европа добавляет еще 100 млрд;
- Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты;
- Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.
Россия в мировой системе
- Постепенное снятие санкций;
- Возвращение РФ в G8;
- Долгосрочное экономическое сотрудничество США и России.
Гуманитарные вопросы
- Обмен "все за всех", возвращение гражданских и детей.
- Гуманитарные программы, воссоединение семей.
- Образовательные программы о толерантности.
Энергетика и спецобъекты
- Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электричество — 50/50 между Украиной и РФ;
- США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.
Внутренние политические процессы в Украине
- Выборы через 100 дней после подписания соглашения;
- Полная амнистия всем участникам войны.
Выполнение и контроль
- Сделка юридически обязательна;
- Контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа;
- За нарушение договора одной из сторон против нее вводят санкции;
- После подписания — немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.
19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на источник из Белого дома сообщил, что Дональд Трамп одобрил новый план установления мира на Украине. По информации FT, в Киеве документ раскритиковали. 20 ноября прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и министра армии США Дэниела Дрисколла. Axios писало, что украинская сторона согласилась работать с Вашингтоном над планом. Собеседники издания также сказали, что Владимир Зеленский и Дэниел Дрисколл договорились об «агрессивном дедлайне подписания».