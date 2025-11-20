Украинский депутат Гончаренко опубликовал «мирный план Трампа»

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал перечень из 28 пунктов, в которых описываются условия заключения мира и постконфликтного урегулирования на Украине. Депутат утверждает, что это и есть новый мирный план президента США Дональда Трампа.

Документ состоит из 28 пунктов и включает в себя пункты о территориальных вопросах, безопасности Украины и ее восстановлении, а также смягчения санкций в отношении России.

Ниже приводим перечень описанных в документе условий в переводе на русский язык.

Безопасность и политический статус Украины:

Подтверждение суверенитета Украины;

Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями.

Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает отсутствие членства Украины навсегда;

ВСУ ограничивают численность военнослужащих до 600 тыс.;

Украина остается безъядерным государством.

Территориальные вопросы:

Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими;

Херсон и Запорожье — заморозка по линии соприкосновения;

Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто;

Обе стороны обязуются не менять границы силой.

Военные договоренности

НАТО не размещает войска в Украине;

Истребители НАТО размещаются в Польше;

Диалог по безопасности между США-НАТО-РФ, создание американо-российской рабочей группы;

Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.

Экономический блок и восстановление Украины

США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины;

$100 млрд замороженных российских активов идут на восстановление Украины; США получают 50% прибыли;

Европа добавляет еще 100 млрд;

Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты;

Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.

Россия в мировой системе

Постепенное снятие санкций;

Возвращение РФ в G8;

Долгосрочное экономическое сотрудничество США и России.

Гуманитарные вопросы

Обмен "все за всех", возвращение гражданских и детей.

Гуманитарные программы, воссоединение семей.

Образовательные программы о толерантности.

Энергетика и спецобъекты

Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электричество — 50/50 между Украиной и РФ;

США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.

Внутренние политические процессы в Украине

Выборы через 100 дней после подписания соглашения;

Полная амнистия всем участникам войны.

Выполнение и контроль

Сделка юридически обязательна;

Контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа;

За нарушение договора одной из сторон против нее вводят санкции;

После подписания — немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.

19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на источник из Белого дома сообщил, что Дональд Трамп одобрил новый план установления мира на Украине. По информации FT, в Киеве документ раскритиковали. 20 ноября прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и министра армии США Дэниела Дрисколла. Axios писало, что украинская сторона согласилась работать с Вашингтоном над планом. Собеседники издания также сказали, что Владимир Зеленский и Дэниел Дрисколл договорились об «агрессивном дедлайне подписания».