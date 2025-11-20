Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Украинский депутат Гончаренко опубликовал «мирный план Трампа»

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал перечень из 28 пунктов, в которых описываются условия заключения мира и постконфликтного урегулирования на Украине. Депутат утверждает, что это и есть новый мирный план президента США Дональда Трампа.

Документ состоит из 28 пунктов и включает в себя пункты о территориальных вопросах, безопасности Украины и ее восстановлении, а также смягчения санкций в отношении России.

Ниже приводим перечень описанных в документе условий в переводе на русский язык.

Безопасность и политический статус Украины:

  • Подтверждение суверенитета Украины;
  • Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями.
  • Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает отсутствие членства Украины навсегда;
  • ВСУ ограничивают численность военнослужащих до 600 тыс.;
  • Украина остается безъядерным государством.

Территориальные вопросы:

  • Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими;
  • Херсон и Запорожье — заморозка по линии соприкосновения;
  • Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто;
  • Обе стороны обязуются не менять границы силой.

Военные договоренности

  • НАТО не размещает войска в Украине;
  • Истребители НАТО размещаются в Польше;
  • Диалог по безопасности между США-НАТО-РФ, создание американо-российской рабочей группы;
  • Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.

Экономический блок и восстановление Украины

  • США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины;
  • $100 млрд замороженных российских активов идут на восстановление Украины; США получают 50% прибыли;
  • Европа добавляет еще 100 млрд;
  • Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты;
  • Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.

Россия в мировой системе

  • Постепенное снятие санкций;
  • Возвращение РФ в G8;
  • Долгосрочное экономическое сотрудничество США и России.

Гуманитарные вопросы

  • Обмен "все за всех", возвращение гражданских и детей.
  • Гуманитарные программы, воссоединение семей.
  • Образовательные программы о толерантности.

Энергетика и спецобъекты

  • Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электричество — 50/50 между Украиной и РФ;
  • США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.

Внутренние политические процессы в Украине

  • Выборы через 100 дней после подписания соглашения;
  • Полная амнистия всем участникам войны.

Выполнение и контроль

  • Сделка юридически обязательна;
  • Контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа;
  • За нарушение договора одной из сторон против нее вводят санкции;
  • После подписания — немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.

19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на источник из Белого дома сообщил, что Дональд Трамп одобрил новый план установления мира на Украине. По информации FT, в Киеве документ раскритиковали. 20 ноября прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и министра армии США Дэниела Дрисколла. Axios писало, что украинская сторона согласилась работать с Вашингтоном над планом. Собеседники издания также сказали, что Владимир Зеленский и Дэниел Дрисколл договорились об «агрессивном дедлайне подписания».

