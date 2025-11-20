Венгрия пообещала поддержать план США по Украине

Венгрия поддержит инициативы президента США Дональда Трампа по установлению мира на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на источник из Белого дома сообщил, что Дональд Трамп одобрил план установления мира на Украине, который состоит из 28 пунктов. Официально документ не был опубликован.

Петер Сийярто также призвал прекратить финансирование Киева из-за коррупционного скандала с украинской компанией «Энергоатом». О проведении операции в энергетической отрасли Украины сообщили 10 ноября ведомства страны. Им удалось выявить организованную преступную группу, похитившую у государства $100 млн.

По данным газеты Financial Times (FT), мирный план Дональда Трампа предполагает сокращение украинской армии вдвое, отказ от военной помощи США, а также передачу России части восточного Донбасса, включая территории, которые контролируют ВСУ. В Киеве раскритиковали предполагаемый документ, сообщили источники FT. По данным Reuters, с планом не согласились и страны Евросоюза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине план не катит».