FT: Украина раскритиковала план США по урегулированию конфликта с Россией

Украинские чиновники раскритиковали новый план по урегулированию российско-украинского конфликта. Они считают, что документ содержит неприемлемые для Киева уступки и фактически соответствует «максималистским» требованиям Кремля, сообщает Financial Times.

План из 28 пунктов, по информации FT, разработанный при участии главы РФПИ Кирилла Дмитриева, предусматривает отказ Украины от территорий в Донбассе, включая контролируемые Киевом земли. сокращение украинских вооруженных сил вдвое, отказ от ключевых видов вооружений и прекращение военной помощи от США. Кроме того, согласно документу, вводится запрет на размещение иностранных войск и получение западного оружия дальнего радиуса действия.

В Кремле не подтвердили участие России в разработке плана, но и не опровергли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии «новаций» в этом вопросе.

Подробнее — в материале «Ъ» «В США вспомнили про украинское урегулирование».