Reuters: страны ЕС выступили против плана США по урегулированию на Украине

Страны Евросоюза (ЕС) не согласились с мирным планом по урегулированию украинского конфликта, который разрабатывают США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на итоги заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Как уточнило агентство, главы европейских МИДов не стали подробно комментировать еще не опубликованный план Вашингтона, однако заранее заявили, что не поддержат требование «суровых уступок» для Киева.

По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, Украина хочет «справедливого мира», однако его нельзя достичь «капитуляцией». Госсекретарь США Марко Рубио говорил лишь о предложениях по мирному урегулированию, предполагающих взаимные уступки сторон. О самом плане, пункты которого уточняла Financial Times (FT), господин Рубио не упоминал.

Накануне несколько СМИ сообщили о разработанном в США плане урегулирования на Украине, включающем 28 пунктов. Официально документ представлен не был, но NBC утверждает, что президент Дональд Трамп уже его поддержал. По данным FT, план предполагает отказ Украины от контролируемой ВСУ части Донбасса, сокращение военной помощи Киеву и признание русского языка государственным.