Украине план не катит

Владимир Зеленский принял в штыки новый план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. По данным Financial Times, в Киеве его отвергли, сочтя, что предложения Вашингтона «полностью соответствуют максималистским требованиям Кремля». Согласно многочисленным утечкам, США предложили Украине вывести все войска из Донбасса, сократить собственную армию и одновременно отказаться от возможности размещения в стране иностранных военных и получения от Запада дальнобойных вооружений, снова сделать русский язык одним из государственных и вернуть права УПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Umit Bektas / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Umit Bektas / Reuters

О том, что президент США Дональд Трамп одобрил новый мирный план по Украине, 19 ноября вечером одно за одним стали сообщать американские СМИ со ссылкой на свои источники.

Владимира Зеленского эти публикации застали в Анкаре, где он тем вечером проводил встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинская сторона поддерживает «каждое сильное и справедливое предложение» Дональда Трампа, чтобы закончить войну, дипломатично отметил Зеленский, комментируя новый мирный план Белого дома. Но ощущение у всех сложилось такое, что нынешние предложения Вашингтона «сильными и справедливыми» украинский лидер как раз не считает.

Западные СМИ также сообщили, что Зеленский отверг новый план Трампа и предлагает свой план, который поддерживают европейцы. «Главное, чтобы мы работали в координации вместе со всеми партнерами и чтобы американское лидерство оставалось действенным»,— заявил президент Украины, намекая, что при обсуждении условий урегулирования хочет видеть за столом переговоров и своих европейских союзников.

По данным NBC News, ссылающихся на высокопоставленного чиновника администрации президента США, план мира на Украине состоит из 28 пунктов.

План предусматривает отказ Киева от территорий Донбасса, включая те земли, которые сейчас находятся под украинским контролем.

По информации же портала Axios, в плане обозначено также признание Крыма и Донбасса законной российской территорией как Штатами, так и «другими странами».

Кроме того, американские предложения включают существенное сокращение численности украинской армии. По ряду сообщений — вдвое, по другим данным, численность ВСУ должна быть урезана в два с половиной раза.

При этом Киев должен заранее отказаться от возможности присутствия иностранных войск в стране, а также от поставок ряда типов вооружений, в первую очередь дальнобойного оружия. Любая военная помощь США прекращается.

Наконец, план предусматривает признание русского языка государственным на Украине и восстановление прав Украинской православной церкви.

Взамен США гарантируют Украине безопасность от «российской агрессии».

По ряду данных, соответствующий документ был передан Киеву на этой неделе спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, который встретился на днях с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами. Информация о том, как Умеров отреагировал на изложенные ему идеи, разнится: некоторые СМИ дали понять, что он их принял, другие сообщили, что Умеров отверг ряд предложенных американцами пунктов.

Так или иначе, но президента Зеленского план в корне не устроил, из-за чего его встреча со Стивом Уиткоффом, который руководит разработкой плана с американской стороны, намеченная в Анкаре на 19 ноября, была отменена. О ней Вашингтон официально не объявлял, однако, согласно источникам Axios, она планировалась, но ее отменили, «когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым».

Судя по всему, план Трампа не устроил и украинскую политическую элиту, о чем свидетельствует публикация британской Financial Times.

«Чиновники в Киеве, ознакомленные с планом, заявили, что он полностью соответствует максималистским требованиям Кремля, добавив, что без существенных изменений он не будет реализован на Украине»,— отметило издание.

При этом пока осталось неясным, какую роль в разработке плана сыграла российская сторона. По данным Axios, спецпосланник Уиткофф обсуждал его со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, когда тот приезжал в Майами в конце октября. По данным же NBC News со ссылкой на источник в Белом доме, Москва принимала в разработке плана прямое участие. План «тихо разрабатывали последние несколько недель в консультации с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками», отметило издание.

Украинские источники, цитируемые анонимно, в частности в NBC News, заявили, что в разработке плана участия не принимали: «Украина была проинформирована об общих контурах плана, но не получила подробного инструктажа и не была приглашена дать свои комментарии».

В Москве отрицают российское участие в разработке каких-либо предложений по украинскому урегулированию. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не в курсе нового мирного плана по Украине. «РФ не получала от США проекта соглашения по Украине такого уровня. Если бы у американской стороны появились предложения, то о них сообщили бы по установленным для этого каналам связи внешнеполитических ведомств двух стран»,— сказала госпожа Захарова.

Ирэна Шекоян