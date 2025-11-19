FT раскрыла основные тезисы мирного плана США по Украине
FT: США призвали Украину наделить русский язык статусом государственного
Газета Financial Times узнала основные тезисы плана, который был предложен Украине в рамках урегулирования вооруженного конфликта. По данным издания, план подготовила администрация президента США Дональда Трампа и неназванные российские официальные лица.
Согласно документу, Украина должна:
- уступить оставшуюся часть восточного Донбасса, включая территории, которые в контролируются ВСУ;
- уменьшить численность армии вдвое;
- отказаться от ключевых категорий вооружений;
- отказаться от военной помощи США.
По данным издания, план также включает некоторые политические требования:
- Украина должна признать русский язык официальным государственным языком;
- предоставить официальный статус местному отделению Русской православной церкви.
План был передан специальным посланником США Стивом Уиткоффом на встрече с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым. Официальные лица в Киеве заявили FT, что план почти полностью соответствует максималистским требованиям Кремля и без серьезных изменений неприемлем для Украины.