В Раде прорезался «Голос»

Коррупционный скандал на Украине перерастает в парламентский кризис, который грозит масштабными увольнениями в высших эшелонах власти. Оппозиционные партии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» потребовали отставки кабинета Юлии Свириденко, увольнения главы офиса президента Андрея Ермака и формирования «правительства национального спасения». Оппозиция рассчитывает на развал правящей коалиции и поддержку депутатов правящей партии «Слуга народа», в которой растет недовольство в связи с новыми разоблачениями. В то время как на Украине начинается передел власти, руководство ЕС полно решимости продолжать финансовую поддержку Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил удивление в связи с тем, что в разгар скандала в Киеве вокруг хищения средств, выделяемых на энергетику и оборону, Еврокомиссия призывает к увеличению финансирования Украины. Это напоминает «попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки», пошутил венгерский премьер

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил удивление в связи с тем, что в разгар скандала в Киеве вокруг хищения средств, выделяемых на энергетику и оборону, Еврокомиссия призывает к увеличению финансирования Украины. Это напоминает «попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки», пошутил венгерский премьер

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Решимость перейти в генеральное наступление на президента Зеленского и его окружение украинская оппозиция в Верховной раде продемонстрировала во вторник, 18 ноября, заблокировав трибуну парламента, где планировалось рассмотреть вопрос об увольнении глав Минэнерго и Минюста.

Накануне противники президента Зеленского зарегистрировали на сайте Верховной рады петицию с требованием об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и ее правительства в полном составе, а не отдельных министров.

В этот же день оппозиционные партии «Европейская солидарность» и «Голос» в своих заявлениях потребовали от Зеленского сформировать новую коалицию в парламенте и уволить главу его офиса Андрея Ермака.

«Мы призываем все ответственные проукраинские политические силы немедленно начать консультации о формировании большинства и сформировать правительство национального спасения»,— сообщили в «Европейской солидарности». В свою очередь, партия «Голос» сделала акцент на том, что военное положение больше не может служить препятствием для переформатирования высших эшелонов власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters

«Несмотря на то что в условиях военного положения невозможно проводить выборы, очистка центров принятия решений на улице Банковой (там расположен офис президента Зеленского.— “Ъ”), которые, по сути, монополизировали всю государственную власть, является насущной потребностью для спасения страны»,— говорится в заявлении «Голоса».

Требования «Европейской солидарности» и «Голоса» поддержала глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Еще с самого начала войны нужно было создать коалицию и правительство национального единства и не допустить бесконтрольной и непрофессиональной монополии одной политической силы»,— заявила Юлия Тимошенко.

«Скорее всего, нормального заседания Верховной рады на этой неделе не состоится. В "Слуге народа" тоже разброд и шатания, единства в действиях между фракциями и группами на сегодняшний день не найдено. Глубокий кризис украинской государственности»,— написала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Анна Скороход, ранее исключенная из фракции «Слуги народа» и примыкающая к оппозиции.

«Во фракции "Слуги народа" назревает бунт (включая потенциальный выход из фракции, что приведет к распаду коалиции), если не будет уволен глава офиса президента Андрей Ермак»,— подтвердил размежевание в партии власти со ссылкой на свои источники депутат Ярослав Железняк («Голос»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (справа) и глава офиса президента Андрей Ермак

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский (справа) и глава офиса президента Андрей Ермак

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Резонансное заявление сделал и опальный украинский олигарх Игорь Коломойский (входит в состав объединения, признанного экстремистским и запрещенным в РФ), который сыграл ключевую роль в выдвижении Зеленского в президенты на выборах 2019 года, а затем получил тюремный срок за коррупцию. Назвав Зеленского «маленьким Наполеоном», он предсказал, что «близится его конец». Эта оценка неожиданно совпала с мнением журнала Time, поместившего на обложке своего последнего номера фото Зеленского с подписью The Endgame («Конец игры»).

Прогнозируя дальнейшую ситуацию, секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко предсказал, что коррупционный скандал и политический кризис будут развиваться по нарастающей.

«Если кто-то будет пытаться что-то замолчать или отмолчаться, это уже никого не спасет»,— предупредил Роман Костенко. «Пока мы видим только энергетику, но есть еще оборонка. Уже много информации о том, что происходило там»,— добавил он.

Подтверждением этих слов стало заявление директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса о продолжении коррупционного расследования, которое затронет не только энергетику.

«Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных как раз с оборонными закупками. Мы направляли один за другим несколько запросов в Службу финансового мониторинга для того, чтобы получить соответствующие данные по движению средств и подозрительных транзакций. Сейчас мы будем отправлять таких запросов гораздо больше»,— пообещал Семен Кривонос.

В связи с этим все более резонансной становится история загадочного невозвращения в страну бывшего министра обороны, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, фигурирующего в коррупционном «деле Миндича». Напомним, что Рустем Умеров улетел в командировку в Турцию сразу после начала обысков у близкого друга Зеленского Тимура Миндича и до сих пор не Украину не вернулся. Его точное местонахождение в настоящее время неизвестно. Как заявил, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне, депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в настоящее время имеющий американское гражданство Умеров находится в США. «Мне говорят, что сейчас Умеров в США и находится там, потому что пытается договориться с властями в США по своим делам в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре»,— написал в своем Telegram-канале Алексей Гончаренко.

Сам президент Зеленский, которого наступление оппозиции в Верховной раде застало в зарубежном турне, включающем посещение Греции, Франции, Испании и Турции, уже заявил о том, что сразу после возвращения домой он намерен перехватить инициативу у своих противников и удержать ситуацию под контролем, не допустив обрушения властной вертикали.

«Четверг — поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной рады и депутатами фракции "Слуга народа". Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, необходимые нашему государству»,— сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

В то время как коррупционный скандал на Украине лишь набирает силу, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решимости продолжать финансовую поддержку Киева, несмотря на разрастающийся политический кризис в Киеве.

«Сегодня я получил письмо от президента фон дер Ляйен. Она пишет, что дефицит финансирования Украины огромен, и просит государства-члены направить больше средств. Это поразительно. В то время, когда стало ясно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того чтобы потребовать реального контроля или приостановки платежей, председатель Еврокомиссии предлагает нам направить еще больше. Вся эта история немного похожа на попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки. Венгрия не утратила здравого смысла»,— прокомментировал позицию руководства ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Сергей Строкань