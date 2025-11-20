NBC: Трамп одобрил новый план по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп одобрил план мира на Украине, который состоит из 28 пунктов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

Детали плана, о разработке которого американские СМИ сообщили накануне, официально не раскрывались. По данным Financial Times, он предусматривает отказ Украины от территорий Донбасса, включая те земли, которые находятся под контролем Киева. Вместе с этим он предполагает сокращение украинской армии, отказ Киева от ключевых видов вооружений и прекращение военной помощи от США.

Украинские чиновники этот план раскритиковали, сообщала FT. В Кремле не подтвердили участие России в разработке плана, но и не опровергли.