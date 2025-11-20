Главные новости к утру 20 ноября

Украина раскритиковала план США по урегулированию конфликта с Россией, который, по информации NBC, одобрил президент Дональд Трамп. Украинские чиновники считают, что документ содержит неприемлемые для Киева уступки и фактически соответствует «максималистским» требованиям Кремля, сообщила Financial Times.

Власти Китая включат сталь, алюминий и цемент в систему квот на выброс углерода. После того, как правительство объявило о реализации этих планов, цена квот повысилась более чем на 8% и достигла 66,86 юаня, сообщило Bloomberg.

Кассационный суд Италии разрешил экстрадировать в ФРГ гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки».

Белый дом одобрил законопроект о «сокрушительных санкциях» против России, заявил сенатор Линдси Грэм. Он уверяет, что президент США Дональд Трамп лично просил продвинуть в Конгрессе этот проект.

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа, в результате которых погибли не менее 25 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Газы. Как пишет The New York Times, с начала перемирия Израиля и «Хамаса» погибли более 280 палестинцев.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Документы будут опубликованы в течение 30 дней. Reuters сообщило, что администрация президента Дональда Трампа предпринимала закулисные усилия, чтобы затянуть голосование Конгресса по обнародованию материалов.