Сенатор Грэм: Белый дом одобрил «сокрушительные санкции» против России

Белый дом одобрил законопроект о «сокрушительных санкциях» против России, заявил сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, администрация президента США уведомила его об этом несколько часов назад, передает CNN. Также он уверяет, что президент США Дональд Трамп лично просил продвинуть в Конгрессе этот законопроект.

Законопроект, о котором идет речь, позволит господину Трампу по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран. Его предложили в апреле сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. По словам господина Грэма, за ввод санкций выступает большинство демократов и республиканцев в Конгрессе.

Как два дня назад говорил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, законопроект «просто ждет зеленого света» от Белого дома. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg. Ожидается, что вторичные санкции коснутся в том числе Индии и Китая. По словам господина Уитакера, меры могут принять и против Ирана.