Reuters: Белый дом пытался заблокировать публикацию материалов по делу Эпштейна

Администрация президента Дональда Трампа предпринимала закулисные усилия, чтобы затянуть голосование Конгресса по обнародованию материалов расследования Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники агентства, усилия администрации президента США продолжались месяцами. Однако к середине ноября, по словам источников, помощники Белого дома и сам Дональд Трамп пришли к выводу, что их кампания по предотвращению голосования провалилась, и они попытались перейти от предотвращения к минимизации ущерба.

Тогда господин Трамп, который публично выступал против публикации материалов, все же призвал членов Республиканской партии в Конгрессе проголосовать за раскрытие материалов дела финансиста. 18 ноября сенаторы одобрили законопроект.

Сегодня Дональд Трамп объявил, что подписал закон о публикации материалов. «Файлы Эпштейна», по словам господина Трампа, будут опубликованы в течение 30 дней.