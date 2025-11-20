Минздрав Газы сообщил о гибели 25 человек при ударе Израиля

Израиль нанес серию ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибли не менее 25 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Газы. Это первое крупное нарушение режима прекращения огня в течение последних шести недель, отмечает The New York Times.

Согласно заявлению израильской армии, удары были ответом на обстрел позиций армии боевиками «Хамаса» в районе Хан-Юниса. Палестинская группировка назвала эти утверждения «попыткой оправдать продолжающиеся преступления» и призвала США оказать давление на Израиль.

Сотрудники службы гражданской обороны Газы сообщили, что 10 человек погибли в городе Газа — крупнейшем населенном пункте сектора. Их тела нашли под завалами. С момента вступления перемирия в силу в середине октября жертвами спорадических столкновений стали уже более 280 палестинцев, добавила NYT.