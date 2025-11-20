Китай включит сталь, алюминий и цемент в систему углеродных квот

Правительство Китая объявило о реализации плана по распространению углеродных квот на сталелитейную, алюминиевую и цементную отрасли. Цена квот повысилась более чем на 8% и достигла 66,86 юаня, сообщает Bloomberg. Компании активно скупают квоты, что помогает рынку восстановиться после падения до двухлетнего минимума в прошлом месяце, отмечает агентство.

В Министерстве экологии и окружающей среды заявили, что в дальнейшем правительство постепенно сокращать объем доступных квот. Ведомство также намеревается включить химическую, нефтехимическую, авиационную и бумажную отрасли — к 2027 году рынок торговли квотами на выброс углерода должен охватить почти все крупные промышленные сектора.

Такой подход сблизит китайский углеродный рынок с европейским, хотя, предупреждают эксперты, для полной интеграции климатических систем этого будет недостаточно. Готовиться к ужесточению требований придется также и российским компаниям, экспортирующим свою продукцию в Китай.

Подробнее — в материале «Ъ» «Китайский "углеродный" путь».