Финская дочка ЛУКОЙЛа сообщила о предстоящей смене собственника

Сеть АЗС Teboil в Финляндии ожидает смены собственника, поскольку владеющая ей российская компания ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) ведет переговоры о продаже зарубежных активов. Об этом сообщили в пресс-службе финской компании.

В Teboil также заявили, что получили две новые лицензии от Минфина США. Одна из них предоставляет правовую основу для продолжения работы АЗС компании до 13 декабря 2025 года. Лицензия американского министерства также позволяет проводить транзакции с другими зарубежными активами ЛУКОЙЛа.

«По данным Teboil, новая лицензия предоставляет законные основания для возобновления приема платежей на АЗС. Компания продолжает работу в обычном режиме и стремится как можно скорее восстановить полную работоспособность…»,— сообщили в финской компании.

10 ноября Teboil заявила, что начала закрывать АЗС из-за нехватки топлива после введения санкций против ЛУКОЙЛа. Сообщалось, что первые две станции в Хельсинки закроются 21 ноября. Издание Yle писало, что после введения санкций в отношении российской компании банки Финляндии заморозили операции Teboil.

Минфин США 22 октября ввел санкции в отношении ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и 34 их дочерних структур. 14 ноября нефтяная компания сообщила, что ведет переговоры о продаже своих зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями. По информации агентства Reuters, один из них — американский инвестфонд Carlyle. О желании купить активы ЛУКОЙЛа также заявляли в Румынии и Казахстане.