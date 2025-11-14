ЛУКОЙЛ заявил о нескольких потенциальных покупателях зарубежных активов

ЛУКОЙЛ ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями, сообщила компания 14 ноября. О конкретной сделке станет известно после достижения окончательных договоренностей и получения необходимых разрешений регулирующих органов, уточнили там.

«Компания стремится обеспечить бесперебойную работу активов при их продаже и передаче новым владельцам, — сообщил ЛУКОЙЛ. — Это позволит избежать рисков перебоев в работе и поставках энергоресурсов в страны присутствия, а также сохранить рабочие места».

22 октября Минфин США ввел санкции против «Роснефти», ЛУКОЙЛа и 34 их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. В конце октября ЛУКОЙЛ сообщил о предложении швейцарского трейдера Gunvor приобрести зарубежные активы компании. Но через неделю трейдер отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию.

В начале ноября санкции США против ЛУКОЙЛа парализовали ключевой зарубежный актив компании — гигантское месторождение в Ираке с запасами 14 млрд баррелей нефти Западная Курна-2. По данным Reuters, российская компания объявила форс-мажор по этому проекту после прекращения выплат от иракской стороны.

Сообщение о покупателях поддержало котировки ЛУКОЙЛа. Акции компании на Московской бирже к 17.40 выросли на 1,33% до 5,02 тыс. руб. за бумагу.

Ольга Семеновых