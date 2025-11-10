В Финляндии сеть Teboil начала закрывать АЗС из-за санкций против ЛУКОЙЛа

Принадлежащая ЛУКОЙЛу (MOEX: LKOH) сеть заправочных станций Teboil начала сворачивать работу в Финляндии. Первые две АЗС в Хельсинки закроются с 21 ноября. Решение связано с нехваткой топлива после введения странами Запада санкций против российской нефтегазовой компании.

«Мы не можем повлиять на это самостоятельно»,— следует из заявления АЗС в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Как писало издание Yle, после введения санкций в отношении ЛУКОЙЛа финские банки заморозили операции Teboil.

Сеть АЗС была основана в Хельсинки в 1934 году. В нее входит около 430 заправок. Это один из крупнейших розничных продавцов топлива в стране. ЛУКОЙЛ приобрел компанию в 2005-м.

В октябре США и Великобритания ввели санкции против ЛУКОЙЛа. Нефтетрейдер Gunvor предложил выкупить зарубежный актив компании LUKOIL International GmbH. ЛУКОЙЛ согласился на сделку, но Минфин США отказался выдать Gunvor лицензию на ведение бизнеса до завершения конфликта на Украине. После этого нефтетрейдер отозвал предложение.

