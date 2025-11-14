США продлили разрешение на операции с зарубежным бизнесом ЛУКОЙЛа до 13 декабря

Минфин США выдал лицензию на проведение транзакций с Lukoil International GmbH — зарубежными активами ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) — до 13 декабря. Это следует из документа на сайте ведомства. Изначально лицензия действовала до 21 ноября.

Министерство также разрешило проведение операций с участием некоторых компаний ЛУКОЙЛа в Болгарии — Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker, а также структур, в которых они имеют доли от 50%.

Кроме того, лицензия распространяется на операции с «Роснефтью» для проекта Карачаганакского месторождения в Казахстане. Ранее США разрешали проводить операции с ЛУКОЙЛОМ и «Роснефтью» только Каспийскому трубопроводному консорциуму и «Тенгизшевройлу».

22 октября США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» и 34 их дочерних структур. Швейцарский трейдер Gunvor выразил готовность купить зарубежные активы компании, но через неделю отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию. 14 ноября ЛУКОЙЛ сообщил, что ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями. По информации источников Reuters, в покупке заинтересован американский инвестиционный фонд Carlyle.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Как Курна в ощип».