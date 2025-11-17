«Казмунайгаз» обсуждает с ЛУКОЙЛом его активы в Казахстане

Казахстанская национальная компания «Казмунайгаз» ведет переговоры с российской нефтекомпанией ЛУКОЙЛ по поводу ее активов в республике. Об этом сообщил Нурлан Жакупов — председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», основного акционера «Казмунайгаза».

Господин Жакупов убежден, что «простых решений» по этому вопросу не будет. Сейчас консультанты двух компаний прорабатывают возможные предложения. «Так как ЛУКОЙЛ является партнером "Казмунайгаза" по многим проектам и поэтому есть в этом потребность и необходимость»,— сказал Нурлан Жакупов журналистам (цитата по ТАСС).

При этом, по словам господина Жакупова, компании до конца ноября должны будут определиться, поскольку «есть дедлайн, который был озвучен американскими властями».

22 октября США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» и 34 их дочерних структур. Американский Минфин разрешил проводить транзакции с зарубежными активами ЛУКОЙЛа сначала до 21 ноября, потом он продлил действие лицензии до 13 декабря. Швейцарский трейдер Gunvor выразил готовность купить зарубежные активы компании, но через неделю отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию. 14 ноября ЛУКОЙЛ сообщил, что ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями.