Минэнерго Румынии: три компании готовы купить румынские активы ЛУКОЙЛа

Как минимум три иностранные компании заявили о готовности купить активы ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) в Румынии. Об этом сообщил министр энергетики республики Богдан-Груя Иван.

«Это коммерческое предложение между двумя частными компаниями, которое, я надеюсь, будет реализовано»,— сказал господин Иван (цитата по Agerpres). По его словам, некоторые компании выразили интерес к покупке только сети АЗС, другие — только нефтеперерабатывающего завода Petrotel в Плоешти.

ЛУКОЙЛ сообщил, что ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями. Президент Румынии Никушор Дан заявлял, что Petrotel может перейти под контроль государства на ограниченный срок. По информации источников Reuters, американский инвестиционный фонд Carlyle рассматривает возможности покупки активов ЛУКОЙЛа.

22 октября США ввели санкции против ЛУКОЙЛа. Швейцарский трейдер Gunvor выразил готовность купить зарубежные активы компании, но через неделю отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Как Курна в ощип».