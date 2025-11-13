Reuters: американский инвестфонд Carlyle изучает варианты покупки активов ЛУКОЙЛа

Инвестиционный фонд Carlyle из США изучает варианты покупки зарубежных активов нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Carlyle только начал изучать возможную покупку активов ЛУКОЙЛа, сообщил один из источников агентства. По словам другого собеседника, инвестфонд рассматривает вариант подачи заявки в США на получение лицензии на ведение бизнеса и последующее проведение проверки. Однако американская компания еще может передумать, отметил источник.

При этом третий собеседник агентства заявил, что Carlyle уже уведомила ЛУКОЙЛ о намерениях купить зарубежные активы компании.

22 октября Минфин США ввел санкции в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и 34 их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес.

В конце октября ЛУКОЙЛ сообщил о предложении швейцарского трейдера Gunvor приобрести зарубежные активы компании. Однако через неделю трейдер отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию на ведение бизнеса до завершения конфликта на Украине.

Агентство Bloomberg сообщило 11 ноября, что европейские страны начали «борьбу» за активы ЛУКОЙЛа, требуя от США лицензий на использование НПЗ компании после введения санкций. О переговорах по покупке активов ЛУКОЙЛ также сообщил директор аэропорта в Кишиневе.

