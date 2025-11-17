Главные новости к утру 17 ноября

Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о введении санкций в отношении стран, с которыми сотрудничает Россия.

Силы ПВО отразили налет беспилотников на подстанцию в Ульяновской области, сообщил губернатор Алексей Русских.

Премьер Польши Дональд Туск допустил, что причиной повреждения железнодорожных путей, ведущих на Украину, могла быть диверсия.

Объем российского контейнерного рынка по итогам 2025 года может сократиться на 4–6%, рассказали «Ъ» эксперты и участники рынка.

Суд в Саратове отказал отцу погибшего военнослужащего в выплате компенсаций от Минобороны, поскольку мужчина уклонялся от воспитания сына.

На границах с Китаем, Казахстаном и Киргизией, через которые идет основной импорт машин в РФ, остаются очереди автовозов, рассказали «Ъ» опрошенные дилеры.

Оценочная стоимость крупнейших туристических проектов России подорожала на 20%, подсчитали «Ведомости».