Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп поддержал законопроект о санкциях против партнеров России

Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о введении санкций в отношении всех стран, с которыми сотрудничает Россия. Он уточнил, что документ находится на рассмотрении Конгресса.

«Как вы знаете, я это предложил, так что любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет подвергнута очень строгим санкциям»,— сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по Reuters).

Как добавил президент США, под аналогичные санкции могут попасть и экономические партнеры Ирана. Он уточнил, что Конгресс может добавить в законопроект запрет на сотрудничество с Тегераном во время рассмотрения документа.

В конце октября лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн сообщил, что его партия готова вынести законопроект о санкциях против партнеров России на голосование, когда администрация президента сочтет это необходимым. 13 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон почти исчерпал возможности для введения новых ограничений против Москвы.

Новости компаний Все