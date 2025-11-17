Трамп поддержал законопроект о санкциях против партнеров России

Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о введении санкций в отношении всех стран, с которыми сотрудничает Россия. Он уточнил, что документ находится на рассмотрении Конгресса.

«Как вы знаете, я это предложил, так что любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет подвергнута очень строгим санкциям»,— сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по Reuters).

Как добавил президент США, под аналогичные санкции могут попасть и экономические партнеры Ирана. Он уточнил, что Конгресс может добавить в законопроект запрет на сотрудничество с Тегераном во время рассмотрения документа.

В конце октября лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн сообщил, что его партия готова вынести законопроект о санкциях против партнеров России на голосование, когда администрация президента сочтет это необходимым. 13 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон почти исчерпал возможности для введения новых ограничений против Москвы.