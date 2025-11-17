Контейнеры теряют в весе

Объем российского контейнерного рынка по итогам 2025 года может сократиться на 4–6%, ожидают участники рынка и эксперты. Спад обусловлен как замедлением экономической активности и высокими кредитными ставками в России, так и сокращением объема мировой торговли, деглобализацией и ростом протекционизма. В 2026 году возможен рост рынка, драйвером которого может стать экспорт, однако его объем вряд ли превзойдет показатели 2024 года.

Контейнерные перевозки в 2025 году снизятся сильнее, чем ожидалось, в условиях замедления экономической активности при высоких кредитных ставках, говорится в совместном исследовании «Технологий Доверия» («ТеДо»; ранее PwC в России) и ГК «Дело». По их прогнозам, объем российского рынка в 2025 году сократится на 4% год к году. В исследовании отмечается, что контейнерный рынок больше не коррелирует с ВВП и второй раз за четыре года уходит в минус. Но если в 2022 году и ВВП, и контейнерный рынок показали снижение (на 2% и 15% соответственно), то по итогам 2025 года ВВП, напротив, как ожидается, вырастет — на 1,7%.

Авторы исследования отмечают, что российский контейнерный рынок, как и мировой, становится непредсказуемым. Неопределенность создают торговые войны, дефициты бюджетов государств, ужесточение денежно-кредитной политики в мире, деглобализация, формирование локальных торговых союзов и протекционизм, а также импортозамещение и производство продукции более высокого передела внутри стран. По итогам 2025 года ожидается сокращение мировой торговли на 0,9% и снижение доли импорта в мировом ВВП.

Обстановка в мире сказывается и на российском контейнерном рынке. Первый заместитель гендиректора по стратегии и развитию ГК «Дело» Александр Иодчин прогнозирует, что драйвером рынка РФ в долгосрочной перспективе станет экспорт, в том числе за счет новых предприятий химической промышленности и процессов контейнеризации. «Российский экспорт направлен на международный рынок, поэтому оценка мировых процессов, как политических, так и экономических, напрямую влияет на спрос на отечественные товары,— говорит он.— Протекционизм как один из процессов будет приводить к импортозамещению продукции и скорее оказывать негативное влияние на российский экспорт». Снижение темпов роста мировой торговли охлаждает рынок, поэтому ставки фрахта идут вниз, добавляет директор практики бизнес-консультирования «ТеДо» Игорь Кузнецов. «Это влияет и на ставки фрахта из российских портов, поскольку рынок фрахта глобальный,— говорит он.— Также по мере снижения ставки deep sea (океанских маршрутов.— “Ъ”) из Шанхая в Роттердам растет давление и на транзитные перевозки по железной дороге через РФ в дополнение к высокой конкуренции со стороны китайских автоперевозчиков, которые перетянули на себя значительную часть объема в 2025 году». В исследовании «ТеДо» и ГК «Дело» отмечается значительный рост присутствия в РФ китайских логистических компаний, стоимость перевозки у которых на 20% ниже, чем у российских, и которые не обязаны оплачивать ОСАГО и тарифы системы «Платон».

После успешного 2024 года текущий для российского контейнерного рынка можно назвать годом несбывшихся надежд, отмечают аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ). «Еще в начале года спрос на импортные перевозки заметно сократился, в связи с чем и у морских линий, и у железнодорожных операторов образовался профицит провозных мощностей, что привело к обрушению ставок в борьбе за оставшийся объем,— рассказывают в ЦЦИ.— Обострилась конкуренция между контейнерными морскими перевозками через deep sea и железнодорожными маршрутами, что привело к постоянному давлению на ставки фрахта». На конец октября контейнерный индекс ЦЦИ, отражающий стоимость перевозки 40-футового контейнера из Шанхая в Москву, находится на 40% ниже значений прошлого года. «Резкое снижение импорта легковых автомобилей ограничило контейнерные перевозки одного из якорных грузов индустрии, и, несмотря на текущий ситуативный рост перевозок автомобилей и ставок, общая ситуация по итогам 2025 года не изменится»,— говорят в ЦЦИ. Там ожидают, что перевозки контейнеров по сети ОАО РЖД и их перевалка в морских портах окажутся примерно на 4% ниже объемов 2024 года и основные потери будут связаны с импортными и внутренними перевозками, в то время как контейнерный экспорт увеличится в объемах и, вероятно, обновит исторический максимум в железнодорожном сегменте. «Рост контейнерного экспорта обеспечивают целлюлоза и цветные металлы»,— поясняют в ЦЦИ.

FESCO в своих прогнозах более пессимистично, чем «ТеДо», ГК «Дело» и ЦЦИ. Директор по стратегии и развитию FESCO Константин Степанов говорит, что по итогам года объем контейнерного рынка России может снизиться на величину до 6%. В число основных факторов сокращения перевозок он включает снижение импортного потока, особенно в сегменте автомобилей, и замедление экономической активности вследствие высокой ставки ЦБ.

Авторы исследования отмечают и увеличение присутствия государства в транспортной отрасли РФ. По их подсчетам, выручка топ-5 государственных транспортных компаний в 2024 году составила 4,5 трлн руб., а выручка новых компаний с госучастием (которые отошли государству в этом году) составляет 550 млрд руб. Александр Иодчин полагает, что рост госрегулирования в 2026 году будет среди более выраженных трендов, тогда как влияние ряда других факторов, например дефицита персонала, будет ослабевать.

В ЦЦИ отмечают, что состояние и объемы российского сегмента контейнерного рынка в 2026 году будут определяться как глобальным рынком (где настроения склоняются в сторону опережающего роста предложения над спросом), так и российской макроэкономикой. «Снижение ключевой ставки, восстановление покупательной способности населения и инвестиционной активности в 2026 году могут происходить более медленными темпами, чем ожидалось ранее,— указывают в ЦЦИ.— В связи с этим российский контейнерный рынок может сдержанно вырасти в пределах 1–2%, однако вряд ли превысит объемы 2024 года». Наиболее позитивные ожидания остаются связаны с ростом экспорта, чему может способствовать внешний спрос и открытие новых контейнерных сервисов, развитие терминальной инфраструктуры, возможное ослабление курса рубля, отмечают в ЦЦИ. FESCO в 2026 году ожидает постепенное восстановление рынка. Среди факторов, которые продолжат оказывать негативное влияние, отмечает Константин Степанов,— продолжающееся охлаждение деловой активности, снижение спроса промышленных потребителей и ритейла, а также курс рубля. «Вместе с тем процесс смягчения денежно-кредитной политики, рост поставок компонентов для локальной сборки автомобилей могут стать драйверами восстановления контейнерного рынка России»,— добавляет он.

Наталья Скорлыгина