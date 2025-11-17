«Ведомости»: крупнейшие туристические проекты за год подорожали на 20%

В России финансируется более 50 крупных туристических проектов, стоимостью более 10 млрд руб. каждый. Их общая стоимость превышает 6,2 трлн руб., за последний год показатель увеличился на 20%, на 1 трлн руб., подсчитали «Ведомости».

Крупнейшим туристическим проектом России стала «Новая Анапа» в Краснодарском крае, стоимость которой оценивается в 2 трлн руб. Проект включает в себя строительство 15 тыс. гостиничных номеров, двухуровневой набережной и парков. На втором месте по заявленным вложениям — курорт «Белая дюна» в Калининградской области (440 млрд руб.), на третьем — планируемый курорт Приморск в Запорожской области (351 млрд руб.).

Вице-президент Российского союза туриндустрии Алексей Мусакин сказал, что за последние три года проекты гостиниц подорожали на 30%. Директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев добавил, что сметы строек туристических проектов существенно увеличило падение рубля и введение санкций в отношении России. Импортные материалы, лифты, оконные системы и спецоборудование с 2022 года подорожали на 30-70%, уточнил он.