В Польше повреждена ведущая на Украину железнодорожная линия

В Польше поврежден участок железнодорожных путей, которые ведут в сторону Украины. Премьер-министр страны Дональд Туск допустил, что причиной повреждения путей могла быть диверсия.

«Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушения участка железнодорожных путей на линии Демблин-Варшава. Возможно, речь идет об акте диверсии»,— написал господин Туск в соцсети X. Он уточнил, что пострадавших нет.

Полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила, что участок железнодорожных путей поврежден вблизи города Жичин. О разрушении путей и вынужденной остановке поезда доложил машинист. В поезде находились два пассажира и несколько сотрудников поездной бригады.