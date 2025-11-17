Отцу погибшего военнослужащего отказали в выплатах за нежелание воспитывать сына

Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал отцу погибшего военнослужащего из Саратова в праве на получение компенсационных выплат. Основанием для отказа стало то, что мужчина не участвовал в воспитании сына.

Суд рассмотрел спор бывших супругов из Саратова, чей сын погиб в зоне боевых действий на Украине, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Мать погибшего настаивала, что с 1988 года отец ребенка не занимался его воспитанием и не оказывал «моральную, физическую, духовную поддержку и материальную помощь».

Суд первой инстанции и апелляционный суд признали, что формальное кровное родство не дает права на выплаты от Минобороны, если родитель уклонялся от воспитания ребенка и не поддерживал семейные связи. Мужчина попытался оспорить решение, так как мать ребенка не выдвигала к нему требований о выплате алиментов.

«Неисполнение ответчиком надлежащим образом обязанности не только по содержанию, но и по воспитанию сына, то есть не поддержание с ним семейных и родственных связей, лишает его статуса члена семьи военнослужащего»,— указано в решении кассационного суда. Там также написано, что выплаты родственникам погибших военнослужащих направлены «не только на восполнение материальных потерь», но и на выражение «от имени государства признательности гражданам, вырастившим и воспитавшим достойных членов общества».