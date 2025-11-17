Автовоз и ныне там

Очереди из импортных автомобилей на границе РФ, сформировавшиеся из-за опасения роста цен после изменения правил расчета утильсбора, могут сохраняться и в ноябре. По оценкам некоторых дилеров, въезда ожидают до 4 тыс. автовозов. В ФТС уверяют, что пиковые нагрузки уже прошли и пункты пропуска работают в штатном режиме.

На границах с Китаем, Казахстаном и Киргизией, через которые идет основной импорт машин в РФ, остаются очереди автовозов, рассказали “Ъ” опрошенные дилеры. Это связано с резким ростом поставок в преддверии изменений правил расчета утилизационного сбора. По подсчетам «Автодома», в очередях на границах с этими странами может находиться в общей сложности около 3–4 тыс. автовозов.

О заторах на пограничных пунктах пропуска в середине октября сообщили и в аппарате первого вице-премьера Дениса Мантурова. В связи с этим чиновник поручил Минпромторгу рассмотреть возможность отсрочки нововведений на месяц, до 1 декабря, что и было сделано.

Большинство опрошенных “Ъ” дилеров и логистических компаний уточняют, что наиболее сложная ситуация на границе с Казахстаном, через который идет транзит из Китая.

Часть собеседников “Ъ” на авторынке сообщает об «огромных очередях» и усугублении обстановки относительно октября. Распространяется практика «платной» очереди, которая тоже растягивается (электронную очередь бронируют боты, которым нужно платить за ее снятие), добавляет источник “Ъ”. Очереди на границе РФ с Казахстаном в целом начали скапливаться с середины сентября из-за ужесточения контроля (см. “Ъ” от 31 октября). Обстановка на автомобильных пунктах пропуска постоянно меняется, подчеркивает один из собеседников “Ъ”.

По данным гендиректора Независимой сервисной компании Олега Черникова, всего на пунктах пограничного контроля с Казахстаном стоит около 9 тыс. фур. В «Автодоме» оценивают очередь в 2,5 тыс. грузовиков и автовозов, что, по мнению дилера, свидетельствует о «критическом уровне заторов». Время ожидания, добавляет операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, увеличилось более чем на треть по сравнению с прошлым месяцем. В «Автодоме» уточняют, что ситуация хуже на тех участках, где оформляются автомобили, предназначенные для ввоза физлицами. Для них с 1 декабря льготные коэффициенты утильсбора продолжат действовать на автомобили мощностью менее 160 л. с.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» говорят, что «наплыв есть, но некритичный». «Основной поток прошел, когда предполагаемый срок ввода новых правил расчета утильсбора ожидался с 1 ноября»,— заявили там. Сооснователь логистической компании «Сигма» Татьяна Патужная говорит, что на границе с Китаем грузопоток сократился и каких-либо особых сложностей с провозом грузов нет. Руководитель отдела логистики АО «Юнитрейд» Кирилл Лахин добавляет, что к началу ноября очереди на казахстанской границе после октябрьских заторов сократились в разы, задержки уменьшились с 14 до 3–5 дней, досмотры стали реже.

В ФТС заявили “Ъ”, что в конце октября — начале ноября наблюдался рост импорта легковых автомобилей в РФ из Китая сухопутным и морским путями в регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления.

В конце октября были дни пиковых нагрузок, добавляют в ведомстве, и таможенными органами были приняты все меры «для скорейшего пропуска транспортных средств» через пункты пропуска и дальнейшего их таможенного оформления.

По данным ФТС, с начала ноября через автомобильные пункты пропуска Приморского края в РФ прибыло 1007 автовозов (5528 автомобилей), что почти в четыре раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Из-за кратного увеличения поступления автомобилей для личного пользования в регион деятельности Уссурийской таможни наблюдались скопления автовозов на подъездах к отдельным складам временного хранения. Для разрешения ситуации было в том числе увеличено количество мест для завершения таможенного транзита, усилены рабочие смены, добавляют в ведомстве. Сейчас, заявили в ФТС, пункты пропуска на границе с Казахстаном и Китаем работают штатно, обеспечивая весь ввоз транспортных средств.

Кроме автовозов легковые автомобили поставляются в Россию по железной дороге, своим ходом (как правило, физлицами), а также морским транспортом. В ФТС сообщили “Ъ”, что в октябре владивостокские таможенники оформили 38,52 тыс. машин, импортированных морем, что на 24,3% больше, чем в сентябре, и на 31,9% больше, чем годом ранее. С начала года на 12 ноября оформлено почти 290 тыс. автомобилей для личного пользования, что превысило результат за весь 2024 год. В ФТС уточнили, что лидерами по объемам ввоза остаются автомобили японских марок, отмечается значительный рост поставок из Южной Кореи. Там добавили, что в портах Владивостока достаточно мощностей для размещения автомобилей и задержек в оформлении нет.

Продажи автомобилей в октябре из-за ожидания роста цен после изменения правил расчета утильсбора подскочили на 35% к сентябрю, до 165,7 тыс. штук, по данным «Автостата» (см. “Ъ” от 6 ноября). Это рекордный месячный результат с ноября 2024 года. Источник “Ъ” напоминает, что, если автомобиль куплен до 1 декабря, но не растаможен до обозначенного срока, владелец должен будет уплатить утильсбор по новым правилам. Как обычно в таких случаях — успеют не все, отмечает другой собеседник “Ъ”. Впрочем, по оценке властей, те, кто приобрел автомобиль до анонсированного в сентябре изменения механизма, должны успеть его растаможить по прежним расчетам.

Наталия Мирошниченко