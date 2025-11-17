Силы ПВО отразили налет БПЛА на подстанцию в Ульяновской области
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что силы ПВО отразили налет беспилотников на подстанцию в Вешкаймском районе. По его словам, электроснабжение населенных пунктов нарушено не было.
«На месте падения обломков работают спецслужбы»,— написал господин Русских в Telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет.
Ранее в Ульяновской области объявляли угрозу атаки БПЛА. Аналогичное предупреждение действует в Чувашии, Татарстане, Самарской, Ивановской, Пензенской и других областях.