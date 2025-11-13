Главные новости за 13 ноября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События четверга: выбор «Ъ-Черноземье»
В Черноземье потерял актуальность еще один амбициозный проект в сфере альтернативной «зеленой» энергетики. Как выяснил «Ъ-Черноземье», госкорпорация «Росатом» отказалась от планов по строительству ветроэлектростанции мощностью 220 МВт в Воронежской области. Проект стоимостью 26,5 млрд руб., анонсированный в 2020-м, был приостановлен в связи с отсутствием дефицита электроэнергии в регионе и по еще ряду иных причин. До этого от строительства десятков биогазовых электростанций отказалась Белгородская область.
Власти Воронежской области усилили топ-менеджерами трех крупных местных агрохолдингов — «Эфко», «Эконивы» и «Агроэко» — состав экспортного экспертного совета при губернаторе Воронежской области. Наиболее статусным из новых участников стал глава «Агроэко» Владимир Маслов.
Вечерний Воронеж. Праздничная иллюминация на улице Театральная
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Белгородских предпринимателей из приграничья поддержат субсидиями еще на 1,7 млрд рублей. Эту сумму выделило правительство РФ, деньги уже поступили в распоряжение региональных властей, почти половина суммы полагается на «на поддержание предпринимательской деятельности».
Контрольно-счетная палата в Курской области нашла крупные и массовые нарушения в выплатах пострадавшим от атак ВСУ. Аудиторы пришли к выводу, что сумма выплат, назначенных с нарушениями, составила 2,3 млрд руб. Возвращено в бюджет пока около 971,2 млн руб. Выплаты производились, например, «гражданам, в отношении которых установлены факты смерти на момент подачи заявления» и «гражданам, рожденным после 6 августа 2024» (момент вторжения ВСУ в регион).
В Липецкой области сегодня скорректировали бюджет на остаток 2025 года. Доходы и расходы вырастут на 1,3 млрд руб., дефицит останется неизменным. Дополнительные средства направят на повышение зарплаты некоторым категориям бюджетников.
Экс-замглавы депздрава Орловской области Светлана Жиркова получила три года колонии за злоупотребления. Ей вменяли закупку ненужных лекарств на 47 млн руб. Медикаменты оказались невостребованными, срок годности истек и они пропали.
Тамбовская группа компаний «Октябрьское» бизнесмена Максима Жалнина завершила приобретение АО «А1 агрохим» у воронежской ГК «АГР». В «Октябрьском» в результате поглощения планирует нарастить выручку на 40%, до 9 млрд руб., а так же имеют активы в пяти областях: Тамбовской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Ростовской