Главные новости за 13 ноября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В Черноземье потерял актуальность еще один амбициозный проект в сфере альтернативной «зеленой» энергетики. Как выяснил «Ъ-Черноземье», госкорпорация «Росатом» отказалась от планов по строительству ветроэлектростанции мощностью 220 МВт в Воронежской области. Проект стоимостью 26,5 млрд руб., анонсированный в 2020-м, был приостановлен в связи с отсутствием дефицита электроэнергии в регионе и по еще ряду иных причин. До этого от строительства десятков биогазовых электростанций отказалась Белгородская область.

Власти Воронежской области усилили топ-менеджерами трех крупных местных агрохолдингов — «Эфко», «Эконивы» и «Агроэко» — состав экспортного экспертного совета при губернаторе Воронежской области. Наиболее статусным из новых участников стал глава «Агроэко» Владимир Маслов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вечерний Воронеж. Праздничная иллюминация на улице Театральная

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вечерний Воронеж. Праздничная иллюминация на улице Театральная

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Белгородских предпринимателей из приграничья поддержат субсидиями еще на 1,7 млрд рублей. Эту сумму выделило правительство РФ, деньги уже поступили в распоряжение региональных властей, почти половина суммы полагается на «на поддержание предпринимательской деятельности».

Контрольно-счетная палата в Курской области нашла крупные и массовые нарушения в выплатах пострадавшим от атак ВСУ. Аудиторы пришли к выводу, что сумма выплат, назначенных с нарушениями, составила 2,3 млрд руб. Возвращено в бюджет пока около 971,2 млн руб. Выплаты производились, например, «гражданам, в отношении которых установлены факты смерти на момент подачи заявления» и «гражданам, рожденным после 6 августа 2024» (момент вторжения ВСУ в регион).

В Липецкой области сегодня скорректировали бюджет на остаток 2025 года. Доходы и расходы вырастут на 1,3 млрд руб., дефицит останется неизменным. Дополнительные средства направят на повышение зарплаты некоторым категориям бюджетников.

Экс-замглавы депздрава Орловской области Светлана Жиркова получила три года колонии за злоупотребления. Ей вменяли закупку ненужных лекарств на 47 млн руб. Медикаменты оказались невостребованными, срок годности истек и они пропали.

Тамбовская группа компаний «Октябрьское» бизнесмена Максима Жалнина завершила приобретение АО «А1 агрохим» у воронежской ГК «АГР». В «Октябрьском» в результате поглощения планирует нарастить выручку на 40%, до 9 млрд руб., а так же имеют активы в пяти областях: Тамбовской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Ростовской

Сергей Калашников