«Росатом» отказался от строительства ветроэлектростанции в Воронежской области

Госкорпорация «Росатом» отказалась от планов по строительству ветроэлектростанции мощностью 220 МВт в Воронежской области. Проект стоимостью 26,5 млрд руб., анонсированный в 2020 году, был приостановлен в связи с отсутствием дефицита электроэнергии в регионе. Информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили в правительстве Воронежской области, пресс-службе АО «Росатом возобновляемая энергия», а также глава Бобровского района Анатолий Балбеков.

«Компания провела изыскательные работы, подобрала несколько участков, однако в итоге сделала вывод, что в регионе нет дефицита электричества. Поторопились с затратами на подготовительные мероприятия»,— отметил Анатолий Балбеков. В облправительстве подчеркнули, что «на данный момент проект отсутствует».

В пресс-службе АО «Росатом возобновляемая энергия» сообщили «Ъ-Черноземье», что в 2020-2021 годах компания провела инженерные изыскания, разработала схему выдачи мощности и арендовала земельные участки для строительства. В «Росатоме» уточнили, что возобновление работ возможно при появлении дополнительных мощностей или возникновении дефицита энергии.

По данным Rusprofile, АО «Росатом возобновляемая энергия» зарегистрировано в Москве в 2017 году. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Уставный капитал — 1,9 млрд руб. Гендиректор — Григорий Назаров. Выручка в 2024 году составила 5,7 млрд руб., убыток — 472,6 млн руб. По собственным данным, в состав АО входит завод по производству узлов и агрегатов для ветряных установок в Волгодонске мощностью 120 турбин в год, а также операторы проектов по строительству и эксплуатации ВЭС АО «ВетроОГК», АО «ВетроОГК-2», АО «ВетроОГК-3». Большая часть проектов ВЭС компании реализована в Ставропольском крае, также построено по одной станции в Республике Адыгея и в Ростовской области. Общая мощность ветроэлектростанций компании составляет 1 ГВт. В 2024 году началось строительство Новолакской ВЭС (300 МВт) в Республике Дагестан. Всего до 2028 года «Росатом» планирует ввести в строй ветроэлектростанции общей мощностью свыше 2 ГВт. В черноземных регионах проектов у компании нет.

О возможном строительстве ВЭС в селе Сухая Березовка Бобровского района Воронежской области стало известно в октябре 2020 года. Тогда планировалось возвести ветропарк на 88 установок, годовая выработка электроэнергии должна была составить 568,5 млн кВтч. Общий объем инвестиций оценивался в 26,5 млрд руб. Сроки реализации проекта не назывались.

Подробнее о том, какие сложности могли возникнуть у проекта — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова