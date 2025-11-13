Правительство РФ выделило белгородскому бизнесу 1,7 млрд рублей

1,7 млрд руб. выделило правительство России для помощи пострадавшему от украинских атак малому и среднему бизнесу Белгородской области. Деньги уже поступили в распоряжение региональной власти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Более 704 млн руб. из выделенной суммы пойдут на поддержание предпринимательской деятельности, 250 млн руб. — на докапитализацию микрокредитных организаций, 706,3 млн руб. — на уплату отсроченных страховых взносов.

Планируется, что поддержку получат около 300 пострадавших предприятий и индивидуальных предпринимателей региона.