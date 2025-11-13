Тамбовская ГК «Октябрьское» купила воронежскую сеть по торговле удобрениями

Группа компаний «Октябрьское» тамбовского бизнесмена Максима Жалнина завершила приобретение АО «А1 агрохим» у воронежской ГК «АГР». Сделка была совершена через АО «Октябрьское», ее сумма не раскрывается. Благодаря включению новых активов в состав «Октябрьского» планируется в 2026 году нарастить совокупную выручку ГК на 40% — до 9 млрд руб., сообщили в компании.

После завершения сделки активы «Октябрьского» будет представлены в пяти областях: Тамбовской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Ростовской, а совокупный потенциал хранения минеральных удобрений превысит 150 тыс. т.

«Мы видим целью создание крупнейшего независимого дистрибьюторского холдинга с полным циклом обслуживания. Сделка открывает перед нами широкие перспективы: развитие сервиса полного цикла для сельхозпроизводителей, включающего удобрения, средства защиты растений, семена, ГСМ, а также зернотрейдинг и логистику»,— отметили в «Октябрьском».

По данным Rusprofile, АО «Октябрьское» зарегистрировано в Тамбовской области в 1996 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Данные о собственниках не раскрываются, гендиректор — Максим Жалнин, который также является единственным владельцем и гендиректором ООО «Агрофирма "Октябрьская"», занимающегося выращиванием зерновых культур. В 2024 году выручка АО составила 9 млрд руб., чистая прибыль — 294,5 млн руб.

По собственным данным, ГК «Октябрьское» является одним из крупнейших дистрибьютеров по продаже семян, удобрений, пестицидов в Тамбовской области. Объем продаж минеральных удобрений за год — более 100 тыс. т. ГК занимается и растеничеводческим бизнесом: посевная площадь составляет около 6,5 тыс. га, ежегодный валовой сбор — около 50 тыс. т.

По данным Rusprofile, АО «А1 агрохим» зарегистрировано в Воронеже в 2019 году. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами. Гендиректор — Роман Овчаренко. Выручка в 2024 году составила 3,7 млрд руб., чистая прибыль — 43,5 млн руб.

По собственным данным, ГК «АГР» является разработчиком и производителем ветпрепаратов, а также производителем молока (стадо — 2,5 тыс. голов).

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в октябре 2025 года корпорация развития Тамбовской области и агрофирма «Октябрьская» Максима Жалнина заключили соглашение по реализации проекта строительства элеватора.

Ульяна Ларионова