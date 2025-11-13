КСП Курской области выявила нарушения выплат пострадавшим от ВСУ на 2,3 млрд

Контрольно-счетная палата (КСП) Курской области выявила массовые нарушения при назначении и выплате компенсаций в 2024 году и в первом полугодим 2025-го гражданам, пострадавшим от атак ВСУ в регионе. Сумма выплат, назначенных с нарушениями по итогам выборочной проверки, составила 2,3 млрд руб., из которых возвращено в бюджет пока около 971,2 млн руб., следует из отчета ведомства.

Проверка охватила деятельность Министерства социального обеспечения, материнства и детства, комитета региональной безопасности и органов социальной защиты. Установлено, что выплаты производились «гражданам, в отношении которых установлены факты смерти на момент подачи заявления» и «гражданам, рожденным после 6 августа 2024». Также выявлены случаи повторных назначений выплат и перечислений людям без подтвержденного факта утраты имущества. В отдельных случаях финансовая помощь назначалась в отсутствие заключения комиссии органа местного самоуправления, устанавливающего факт утраты имущества.

«Некоторыми отделениями социальной защиты населения Курской области в 2024 году не формировались и не направлялись в "Центр социальных выплат" списки граждан для оказания единовременной материальной помощи по форме, предусмотренной порядком»,— указано в отчете. По результатам проверки отчет направлен в Курскую областную думу, губернатору и прокуратуру для принятия мер.

С февраля 2025 года жители пограничья Курской области, имущество которых пострадало из-за вторжения ВСУ, получили более 59 млрд руб.

Ульяна Ларионова